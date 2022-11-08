網球名將費德勒日前宣布退休，震撼體壇，據悉他的右膝反覆積水和發炎，長年飽受膝蓋傷勢困擾。台北一名20多歲的年輕男子，同樣膝蓋積水不斷復發，原以為是打籃球造成的運動傷害，但經診斷竟是罹患「退化性關節炎」。復健科醫師表示，關節退化已經開始年輕化，年輕人也要特別注意。

根據衛福部統計，台灣膝關節退化的盛行率約15%，近350 萬人飽受關節疼痛之苦，其中女性因為更年期後骨質流失，比例多於男性。食藥署2018年也公布，據統計60歲以上族群，每100人中約有50人會出現退化性膝關節的症狀。除了長者，也好發在愛好運動族群，以及從事負重、長期蹲站的工作者。

復健科診所醫師蔡定達表示，其中受退化性關節炎所苦的患者，從20多歲到70歲左右都有，最讓他印象深刻的，是一名年僅20多歲、熱愛打籃球的陽光型年輕人，因為罹患退化性關節炎，反覆性膝膝蓋積水。

民眾擔心關節未老先衰怎麼辦？蔡定達說，務必記得2大重點：減重、運動。

1. 減重

體重過重也是關節退化的成因之一，身體重量越重，膝關節承受的負擔就越大，關節受損、退化的狀況就會越嚴重，因此控制體重是首要目標。

2. 適度運動

許多患者怕痛怕症狀加劇，更不敢動，其實這是錯誤想法；膝關節疼痛、無力，更要訓練讓其周圍的肌群強壯有力，讓關節穩定並恢復靈活度。而且適度運動，也能降低關節緊繃僵硬以及疼痛感。