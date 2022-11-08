新北永和「唐寶寶」事件愈演愈烈，今又有當地居民稱收到傳單，內容敘述唐寶寶返家後的那晚「整晚惡夢，經歷了人生最可怕的一夜」。網友認為「這是要讓店家倒嗎」，直呼事件發展有點過頭了。家長證實「傳單是我發的」，因當晚急於找出真相，希望看到事件經過的人能出面還原過程，才會印傳單發給附近住戶。

「因為我想知道當天鄰居有誰看到發生的狀況」，唐寶寶的蕭姓母親告訴《中時新聞網》，事件發生後，她當晚大約11點重回店家，找老闆詢問經過，但無法釐清真相。

隔天，她除了在自己臉書PO文，也把PO文印成傳單，最後附上聯絡電話，希望看到事件經過的人，能出面讓她知道到底發生什麼事。但事件發展至今，部分網友不理性的反應，已讓原意扭曲。

唐寶寶媽媽7日晚間再度PO文，「希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」。