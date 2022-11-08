台灣何以成為全球公認的打擊樂重鎮？朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，打擊樂的使用範圍很廣，已經不單單是「敲敲打打」，而是可以觸類旁通，創造不同的表現力。

朱宗慶表示，在現代打擊樂的推廣上，他主張「擊樂新思維」，「打擊樂是用手演奏，同時也鍛鍊腦袋思考，有思維，就要實踐，已經不只是敲敲打打，而是從演奏者、教育者的角度，找到和大眾溝通以及連結的方式。」

朱宗慶表示，從一些面向可以把打擊樂介紹給觀眾，像是實驗性作品、跨領域劇場、專為兒童而做的音樂會，這也是團隊常態性的演出活動。

此外，追本溯源，朱宗慶表示，打擊樂的樂器眾多，從古樂八音就可看出不同材質的打擊樂器，如：金、石、絲、竹、匏、土、革、木，「任何東西都是打擊樂的來源，可以先試著找出聲響來，演奏方式可以打、可以推，樂器多、演奏的方式多，為此有無限可能，這也是擊樂最迷人的地方。」

在後疫情時代，朱宗慶打擊樂團今年再度受到邀請，將參與世界公認規模最大、重要性最高的「世界打擊樂年會」，將在美國時間2022年11月11日晚間8點舉辦專場音樂會，演奏多首委託創作曲目，展現傳統與現代、東西方交會之經典。屆時也將和來自世界各國的好手「打成一片」，也是疫情下難得地再度展開國際演出與文化交流活動。

朱宗慶表示，雖然疫情下國際巡演條件比以往更艱困，但還是很高興能夠有這機會可以和來自世界各地的音樂家，分享台灣的打擊樂面貌。

演出作品包括〈超越彎折〉、〈探〉、〈射日〉、〈吸引力之二〉、〈菜市仔〉，其中的〈探〉由團員盧煥韋創作、〈菜市仔〉由團員高瀚諺創作，還有作曲家張瓊櫻的〈射日〉。