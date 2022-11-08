複製行程？陳其邁強化陸戰掃同市場 柯志恩狠酸「這句」：歡迎入我們的行列

民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，近日陸戰節奏趨快，站路口、掃市場拉票，對手、國民黨高雄市長候選人柯志恩今（8）日狠酸，「反正我走哪裡，他就會跟著到哪裡」，她從下來高雄後就一直掃市場，而陳市長可能看到侯市長高人氣，也想試試自己的人氣，昨才會也掃天天新黃昏市場。

柯志恩與陳其邁近日掃市場催票，部分行程難免重疊，柯志恩上周才與新北市長侯友宜到天天新黃昏市場拜票，昨天下午陳其邁這次選戰首場市場行程也選在此地，而今天陳其邁也將到柯志恩10月初也曾走過的三和市場拜票，兩人被解讀為「英雄所見略同」。

對此，柯志恩今到鳳農市場掃街，她說，每個人都有自己選戰的策略，柯志恩從下來之後就一直掃市場，「也歡迎陳市長加入我們的行列」。她也酸說，「只是我想這個鳳農市場，可能3天之後就可以看到陳市長的身影了，所以哪個市場需要市長去視察一下，就先告訴柯志恩，反正我走哪裡，他就會跟著到哪裡」。

柯志恩狠酸，前幾天她跟侯市長去天天新黃昏市場，獲得非常多攤販跟民眾一個歡迎，「我想陳市長應該是看到侯市長這麼大的人氣，也來試試看自己的人氣，包括他上次坐下來吃的牛排，我們上次也都是吃過的，所以歡迎市長加入我們的行列！」

不過，媒體關注是否擔心自己前腳剛走，陳其邁後腳又去拔樁嗎？柯志恩駁斥說，「我覺得這不是拔樁吧」，市場這麼開放，自己也關心市場攤販所面臨的問題，以及好好傾聽他們的聲音。

至於辯論會準備情形如何？她說，自己從下來之後，不管是跟台北智庫、高雄智庫交流，最重要的是，她常常走到不同的街頭，跟不同的行業接觸，這些都會化成她的政見，然後如實地呈現高雄未來的願景以及提出解決的方法。