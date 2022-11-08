在愛情的道路上，有些人非常難追求，需要通過層層的關卡，但是當突破心防讓對方愛上後，就會變得非常專情，《旺好運》運勢專欄指出天秤座、雙子座、金牛座只要愛上就是一輩子，這時眼裡就只會有另一半，也很願意為對方改變和付出。

▍第三名：天秤座

天秤座個性雖然總是難以捉摸，也很不好追求，但是當愛上一個人時，會變得非常專一，他們的眼裡就只會有另一半，並且願意為對方改變與付出，是非常值得戀愛的對象之一。

▍第二名：雙子座

雙子座平時給人的形象就是中央空調，但其實他們也是可以非常專情的，因為在談戀愛的當下，往往都是希望可以與對方走一輩子的心態，但是如果不愛了，也會變得非常無情。

▍第一名：金牛座

金牛座很難愛上一個人，因為不容易打開自己的心防，他們不是一見鐘情，就是日久深情，當真的愛上一個人時，就會為付出全部，即便最後沒有結果，他們也會在心裡記住一輩子。