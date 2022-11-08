英國針對86個國家男性陰莖做調查，台灣是倒數第2名，這項調查出爐後，也讓台灣男姓「英雄氣短」擔心陰莖短代表生殖能力拉警報，對此，茂盛醫院副院長、不孕科醫師陳忠義指出，性功能與生殖功能是兩件事，不能混為一談，「只要另一半得到滿足最重要，陰莖長度純屬視覺效果！」

英國針對86個國家男性陰莖做調查，發現長度第1名是厄瓜多，平均長度為17.6公分，台灣則是倒數第2名，為10.8公分，甚至比日本的13.6、南韓的13.1、中國的13.01都還要低。陳忠義說，台灣男性的平均陰莖為10.8公分其實就很夠用了，有些男性長度甚候只有8公分多，但功能正常、沒有勃起障礙，就不能因為陰莖長度偏短就視為異常！

茂盛醫院指出，如擔心自己的生育能力，可至不孕科進行各項精子檢測，包括精子濃度、精蟲型態、精蟲活動力，茂盛醫院還會特別檢視同時符合前進速率與直線性的「有效精蟲」的數量。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

但陳忠義也曾遇過一位180多公分的高大男性和太太因不孕前來求助，這位人夫陰莖只有一個指節的長度，約為2公分左右，經染色體篩檢確定為異常，才找到夫妻倆不孕的主因。但這個案例是陰莖短小且精子異常同時發生的特殊案例，臨床上非常罕見；再者，從此例可發現，陰莖長度與身高也沒有相關性，反而跟人種比較有關係。

陳忠義強調，陰莖大小與天生遺傳、荷爾蒙濃度有關係，就生殖角度來看陰莖的長度，則沒有一定的標準值，而且關鍵要看「勃起」的長度，而非「原始」的長度。他安慰男性朋友不用因為陰莖不夠長而自卑，或感自尊受損，因為短小精悍也能兒孫滿堂、無損男性雄風！

陳忠義提醒，近年男童體型較為肥胖，導致陰莖看起來較為短小，但也不排除有其他因素所致。由於，陰莖發育約在16歲就完成，家長要儘早帶孩子就醫檢查，等到青春期才發現就為時已晚。

茂盛醫院執行長李俊逸指出，如擔心自己的生育能力，可至不孕科進行各項檢測。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

茂盛醫院執行長李俊逸則提醒，最新的109年人工生殖報告指出：導致不孕原因有1成是男性因素，其中1／3源於遺傳性的無精症，2／3為精蟲品質低落或數量寡少，他建議人夫，若擔心自己的生育能力，可至不孕科進行各項精子檢測。