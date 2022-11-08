俄羅斯利用白俄對烏克蘭發動飛彈攻擊

俄羅斯侵略烏克蘭已超過8個月，雙方仍持續交戰。而烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolya）周一推文說，基輔從未拒絕停戰談判，並強調長久以來，他們始終堅持俄軍要徹底從烏克蘭撤軍，才會談判的立場。

據《新聞周刊》（Newsweek）7日報導，波多利雅科說，他不認為俄羅斯總統普丁準備和談，並暗示俄烏談判可能要等到普丁下台後。儘管俄軍久攻烏克蘭不下，缺乏實質進展，而面臨國內與日俱增的不滿，但他並未有任何打算下台的跡象。

「普丁準備好了嗎？」波多利雅科寫道，「顯然沒有，因此我們的評估是建設性的：我們將與下一任領導人會談。」

事實上，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10月30日才開出和烏克蘭談判的條件。他在接受俄羅斯國營電視台專訪時說，如果西方再要求舉行對話，克宮始終都準備傾聽他們的聲音。不過，他也強調，西方有必要充分考慮俄羅斯的安全和利益，並提出有助於緩和緊張局勢的重要方法。