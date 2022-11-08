保瑞(6472)CDMO業務成長及併購安成效益持續增溫，10月營收為新台幣19.65億元，創歷史新高，年增381.52%，月增8.87%；前10月營收新台幣71.48億元，年增71.62%。

安成繼今年1月正式取得武田藥品(Takeda)治療胃食道逆流的Dexilant原廠授權學名藥(AG)銷售後，安成自行開發的學名藥Dexlansoprazole DR Capsule也在9月正式獲美國FDA核可並取得藥證，明年可望於美國市場開賣。著眼美國約有33％的人受胃食道逆流所苦，保瑞對於該款產品未來的銷售也相當樂觀。

保瑞表示，安成自行開發的學名藥Dexlansoprazole DR Capsule不僅具有市場先進優勢、授權AG率先已取得近五成之市佔率，在產品銷售上，公司擁有豐富的國際經驗。而保瑞集團擁有相當穩定的製藥品質，挾著絕佳的通路與製造優勢，讓保瑞未來得以因應競品的挑戰。

保瑞指出，由於國際疫情逐漸趨緩，供應鏈及代工市場的回復與成長，保瑞代工訂單亦隨之成長，營收獲利雙管齊下，長期藥品銷售與代工獲利表現可期。