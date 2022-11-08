一樣都是一個月大玉米，土壤有加入生物炭（右）的根系比較粗壯。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）。

南投縣府農業處輔導林農，將伐除老竹製成生物炭，發展在地循環經濟。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山、鹿谷一帶竹筍產量居全國第五，伐除老竹堆放在林地，經年累月影響竹筍產量，有鑑於此南投縣府2年前起推動「廢棄竹材生物炭製備與應用計畫」，生物炭不僅能製作各式產品，也能改善土質，參與計畫的竹山鎮大鞍里前里長蔡承威說：「加入生物炭種的玉米，個頭、根系差異很大，潛力無窮。」

「廢棄竹材生物炭製備與應用計畫」輔導林農將伐除老竹製備為孟宗竹生物炭，目前已有初步效果，7日在鹿谷鄉小天野菜園舉辦成果展，除了自行開發的生物炭產品，像原始森林炭、生物炭緩效性複合肥、酵素生物炭及竹炭除臭包等生物炭產品，並發表加入竹炭屑栽種的農作物成果，吸引外縣市林農來取經，會後成立LINE群組「南投減碳」進行交流。

蔡承威表示，伐除老竹不僅有一些微生物，經過加工製作成生物炭，加入生物炭的土壤與一般土壤同時栽種玉米進行實驗，前者的根系比較能伸展、茁壯，吸收更多養分，所以個頭也比較高大，不僅解決伐除老竹堆置等問題，加工生物炭潛力無窮。

草根意識工作室老師劉晉宏表示，生物炭在歐美已經建立健全產業架構，將結合國際碳權等環境財稅制度，提升了農林業在碳匯方面的重要性，他期待南投縣能成為台灣生物炭的典範，推動企業社會責任與農民合作減碳，作為推動生物炭產業發展的助力。

環球科大永績觀光中心執行長張子見表示，協助農友解決農業廢棄物、提升產品價值以外，希望進一步加強輔導生物炭生產的標準作業流程，讓產品規格化，並且要進行行銷推廣活動，儘速建立銷售通路，才能奠定生物炭產業化的基礎，實踐在地循環經濟。