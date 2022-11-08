主任鄭宜哲向往診鄉親示範用腳掌夾紙，輔助平衡減少跌倒的風險。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

主任鄭宜哲檢視往診鄉親用藥，提醒服用注意事項。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

主任鄭宜哲透過望診察看手掌，瞭解往診鄉親身體狀況。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲把握三義慈濟中醫醫院啟業前，走入社區「往診」，用醫療專業關懷地方父老健康，更鼓勵老長輩有機會就近到醫院幫忙，讓善的力量持續循環。

慈濟醫療團隊「往診」一波接著一波，很多人好奇什麼是「往診」？主任鄭宜哲說明，「往診」就是居家醫療的原型，醫療人員跟著師兄姊「走入居家，關懷病苦」。鄭宜哲一整個下午穿著醫師服往診，儘管滿身大汗，付出的欣喜卻是滿心歡喜。

鄭宜哲運用專長提供往診鄉親多種簡易可用復健做法，提升長輩肌力，例如受睡眠跟右側坐骨神經痛困擾的退休長輩，給予耳穴安神並指導拉筋運動，改善下肢不適。

有中風病史的男性，因後遺症影響打擊自信心，始終不敢跨步走，鄭宜哲教他善用復健科製作輔具，減少張力並訓練肌肉，順暢走出自己的路；至於下肢水腫踝部僵硬問題的爺爺，則傳授他趾爪功，練習用腳趾抓報紙，改善水腫、增進本體感覺，輔助平衡減少跌倒的風險。

除了身體健康，心靈的陪伴也很重要，歷經多次重大手術的奶奶，瘦弱的手臂上可見長期洗腎留下的痕跡，鄭宜哲細看累積多年的就醫紀錄冊，交談之下也發現奶奶雖歷經身體病痛，但仍開朗面對人生，在陪伴奶奶了解身體狀況之餘，也學習她樂觀生活態度。

鄭宜哲往診關懷另一位女性病人，檢視她長期服用的骨科跟神經內科藥物，提醒家人，減緩失智跟改善循環的藥應按時服用，改善痠痛的鬆弛劑如非必要就不必服用。也不忘鼓勵素食料理功力一流的社區志工師姊，有空到中醫醫院幫忙。隨行的社區志工也同樣受到關心，鄭宜哲望診察覺師姊掌心偏黃，提醒回診追蹤肝膽系統功能。