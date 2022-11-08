年底台北市長選舉引發各界關注。針對國民黨候選人蔣萬安是否可能在選前辭去立委以展現決心，民進黨候選人陳時中回應，蔣辭不辭立委都不重要，反正他做立委看起來也沒什麼功能。不少網友則對陳此說法極不認同，更有人反問陳「在說自己？」反批陳時中擔任衛福部長、中央流行疫情指揮官期間，看起來也不具功能性。

陳時中昨（7）日晚間接受節目訪問表示，蔣萬安辭不辭立委都不是太重要的事，反正他做立委看來也沒什麼功能；更批蔣今年的質詢都是「泛泛之作」，例如疫苗問題只會在那邊吵。

陳時中的說法掀起熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》留言：「在說自己？」「你當衛福部長跟中央流行疫情指揮官，也看不出有什麼功能啊」、「疫情指揮中心有功能嗎？」「笑死。當初指揮中心有沒有你不也是一樣？反正你也沒有功能只會報數字」、「有個人防疫待了兩年，也是沒有作用」、「請問你高端相關爭議都講清楚了嗎？該解密的都解密了嗎？如果你一切坦蕩，大家何必吵一年還要繼續吵？」

也有網友表示：「要選首都市長的人必須言行檢點，請問你給年輕人、孩子們帶來了什麼榜樣？」「你的談吐真的令人汗顏，國家棟樑的教育都被你這種官員敗壞了」、「這人已經傲慢了，給他權利還得了」、「哈哈哈！我笑了！身在黑暗中的群組說外面黑」、「座車又違規怎麼沒出來道歉？」「身為市長候選人座車一再違規，你拿什麼管底下的人？」