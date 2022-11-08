北市中山醫院涉嫌自2016年至2020年間勾結旅行社，提供不實醫療收據，讓2萬4000人次的大陸人通過來台自費健檢門檻來台，其中有多名大陸女子以「假健檢」名義來台賣淫，醫院獲利1785萬元，台北地檢署8日依違反《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌，起訴前後任院長李偉政、謝士明等7人。

起訴7人包括李偉政、謝士明、中山醫院副院長李士銘，中山醫院企劃兼院部祕書沈淑貞，長榮、台大、堡勝達旅行社負責人夫妻蔡長榮、徐若婷，光彩旅行社負責人彭廣正。

其中，被起訴的李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，曾任陸軍軍醫署少將署長，也曾在三總當過主任，謝士明也是國防醫學院畢業，曾任三軍總醫院少將院長及中華民國心臟學會榮譽理事，是心臟科名醫。

這起「假健檢、真賣淫」案，是台南市警方2019年11月查獲3名大陸籍女子在台賣淫，擴大追查發現3女都是在透過旅行社，以健檢名義申請來台入境，健檢單位是中山醫院。

依規定大陸人申請來台醫美健檢，以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元；非醫學中心則不得低於1萬5000元，陸客需先將健檢收據送交移民署申請，獲准後才可入境停留15天。

但檢警調發現，這些來台賣淫的陸女，僅到中山醫院進行身高、體重及抽血等簡單的健檢項目，與1萬5000元的高價健檢單據明顯不符，懷疑中山醫院明知部分申請人士未達1萬5000元的來台健檢門檻，但仍開具金額足額的不實收據，協助陸人以健檢名義入境來台。

檢警調查出，中山醫院前2任院長李偉政、謝士明，先後就配合長榮旅行社等業者，明知這些陸客來台只是做2500元到3000元的簡單健檢，卻開具不實健檢收據，先由旅行社繳足1萬5000元費用，之後再將差額退回旅行社。

檢警調估計，中山醫院從2016年5月起到2000年5月為止，以不實健檢名義，協助2萬4600人次陸客來台，扣除健檢成本以及退回旅行社款項後，中山醫院獲利1785萬餘元，