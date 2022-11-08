近期網路上與封閉群組流傳3支影片指，計程車司機張貼民進黨新北市長候選人林佳龍廣告貼紙，即可獲得200元至500元，國民黨桃園市議員詹江村7日更PO出相關影片稱「林佳龍賄選抓到了」。對此，林佳龍競選辦公室發言人李晏榕今表示，將依違反選罷法對詹江村提告，面對負面選舉以及奧步當道，呼籲政治人物與民眾不要再轉傳，強調林佳龍絕無賄選，如繼續轉傳，競辦絕不姑息會告到底。

李晏榕表示，林佳龍競辦9月27日跟幾位計程車司機簽訂了車身廣告租賃契約，合約到11月25日，每台計程車用一定的廣告費用，由計程車司機代為租下500台計程車的車尾空間，張貼林佳龍廣告，雙方協議內容指白紙黑紙，他們領有相關對價，是合法合約的廣告。

李晏榕說，林佳龍在競選期間的廣告需求跟全台候選人一樣，除計程車司機，也有跟公車業者、看板廣告業者租賃相關廣告板位，影片不實指控林佳龍賄選的不實謠言，林佳龍絕不姑息。

李晏榕表示，這3段影片，不論拍攝影片背景與內容，經查證確實是林佳龍競選辦公室的簽約對象，感謝影片的流出及侯辦幫忙注意，簽約對象可能有債務不履行問題，將交由司法解決，如查證後對方有債務不履行問題，會要求簽約對象說明並可能提前解除合約。