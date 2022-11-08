民進黨台北市長候選人陳時中近日被爆疑似伸出「鹹豬手」，同黨屏東縣長候選人周春米除對爆料的國民黨台北市議員徐巧芯表達譴責外，也強調不使用負面選舉就不會打選戰的時代已經過去了。

周春米昨（7）日在臉書發文表示，一早看到陳時中被抹黃的新聞，以及想到那位被影射的女醫師時，內心充滿憤怒，她痛批這是一齣噁心粗鄙的選舉大戲，選舉過程用抹黃手段，不惜傷害跟這場選舉不相干的女性，連站在該女性身邊的丈夫都遭到牽連曝光，實在讓人無法忍受。

周春米質疑，這種作法即使讓國民黨台北市長候選人蔣萬安多拿到一些選票，對無辜受害的家庭卻是一輩子的痛與恥辱，這種選票真的能拿得心安嗎？她相信，一定會有不屑這種惡質選舉的選民用選票反制。

「不使用負面選舉就不會打選戰的時代已經過去了，希望台灣社會的每一個人都一起加油！」選舉剩下不到20天，周春米呼籲，各陣營端出政策、勤跑基層吸引選民目光以增加支持度，才是社會的正能量。