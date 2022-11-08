教育部青年署推動「U-start創業創業計畫」，今年有22組團隊獲得第二階段補助，每隊最高可得到90萬元創業獎金，總創業獎金達820萬元，選績優團隊將於11月18日在華山1914文化創意產業園區接受頒獎。

青年署自2009年起持續推動「U-start創業創業計畫」，結合學校育成輔導資源，提供青年創業的第一桶金並陪伴輔導，協助青年學生創業實踐。這計畫14年來累計申請案件超過3500件，協助1186組新創團隊踏出夢想第一步，並催生778間新創公司。

青年署表示，今年有將近300組青年團隊申請U-start創新創業計畫第一階段補助，經過6個月輔導培育後，共有50組團隊勇於挑戰，接續申請第二階段績優團隊獎金，經過初選、複選、決選三階段激烈角逐，計有22組團隊通過挑戰，團隊最高獲得90萬元創業獎金。

今年獲獎的製造技術類「長庚大學─糖醫有限公司」，研發智慧糖尿病足檢測系統，期透過此系統讓糖尿病友們遠離截肢，獲得完善之糖尿病足照護。

在創新服務類獲獎的「國立台北科技大學─高秘書股份有限公司」，有鑑於高爾夫球運動對於球隊秘書的高度需求，藉由創新電子球秘服務系統，提供球隊及個人更貼近需求及效率的擊球旅程服務。

文創教育類獲獎的「國立台灣科技大學─七維思股份有限公司」，聚焦企業可能遭遇之資安挑戰，整合資安攻擊、防禦、偵測等各方面所需資安能力，開發一套線上資安攻防平臺與課程平台。

社會企業類獲獎的「國立高雄科技大學─恩典海洋生物科技企業社」以人工養殖珊瑚技術結合療癒觀賞、美妝及海洋教育，打造具永續經營、綠能生產及海洋友善之產品與服務。

為表彰今年獲選之22組績優團隊，青年署將於11月18日於華山1914文化創意產業園區舉行頒獎典禮，11月18日至11月19日也將於會場內展示績優團隊年度成果，對於創新創業有興趣之民眾可前往參觀。