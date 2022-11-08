根據日經新聞（Nikkei）報導，以大型基金JIP（日本產業夥伴）為首欲競標東芝的各大財團，只願拿出2.2兆日圓，約150億美元收購金。雖與東芝目前市值差不多，但缺少溢價想像空間，股價8日早盤一度重挫近2%。

據悉，東芝較屬意的競標者JIP這一方，將從10多家也有興趣拿下東芝的財團中，籌得1兆左右日圓。至於JIP自身的投資金額，約在1000億日圓。根據7日收盤價，東芝市值為151億美元。

日經指出，直到7日為止，JIP尚未收到銀行業者的參貸承諾書。因為，倘若東芝願意接受此收購金額，最晚在11月底前，需要開始著手融資正式完成作業程序。

對於上述消息，東芝拒絕評論，表示會破壞公平交易程序。同時，代表各大集團的JIP也不願出來說明。不過，已看衰JIP的彭博社，早在上周就表示由JIP所領軍的這一邊，應該已經無法在期限內達到要求籌到必要的資金。