儘管美系外資報告持續保守看待雙鴻(3324)，不過受惠於公司在伺服器散熱市佔率穩定提升，且顯卡終端庫存去化相當乾淨，新顯卡銷售優於預期，雙鴻營運正式擺脫谷底，並預估第4季可望優於第3季，今天股價未受美系外資報告影響，盤中股價走高。

Nvidia等顯卡相關廠商自今年第1季開始啟動清庫存，歷經長達兩季多用盡各種策略銷售去化，全球顯卡庫存已降至健康水準，大中華地區甚至出現庫存遠低於正常水準，加上新顯卡熱銷，整體顯卡市場銷售已逐漸回到正軌。

除顯卡市況觸底回溫，在伺服器散熱方面，今年伺服器市場未受大環境影響穩定成長，雙鴻也因在伺服器散熱市佔率提升，今年前3季伺服器相關產品營收年增40%，且第3季伺服器產品佔比達25%，由於主力客戶持續擴建伺服器產品，且雙鴻在Intel Eagle Stream和AMD Genoa兩大新平台伺服器產品散熱市佔率持續攀升，雙鴻預估，第4季伺服器產品佔比可望維持在20%以上。

雙鴻第3季稅後盈餘為4.07億元，年增23.22%，單季每股盈餘為4.74元；累計前3季每股盈餘為12.31元；雙鴻表示，公司營運谷底已過，第4季營運可望優於第3季。

雖然美系外資最新報告指出，雙鴻第3季營業淨利率低於我們預期，但也預估新顯卡出貨增加及伺服器出貨放量，雙鴻第4季營收將季增5%到10%，因為PC/NB市況放緩，所以維持「減碼」評等，但因雙鴻營運已擺脫谷底，買盤未受美系外資報告影響，推升雙鴻股價走高。