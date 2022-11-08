NBA明星中鋒「魔獸」霍華（Dwight Howard）8日震撼宣布加盟台灣T1桃園永豐雲豹，讓美國媒體也都跌破眼鏡了。這陣子霍華持續放出煙幕彈，表示可以加盟勇士、塞爾提克擔任年輕球員的導師，並幫助球隊鞏固籃板與防守。其實霍華苦尋新東家不著的時候，曾抱怨自己根本不受NBA尊重，

霍華前陣子在名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）的播客節目說：「我很訝異自己沒入選（聯盟歷史75大球星），我當時非常不爽，我真的很想說，我還想再打籃球嗎？我為了什麼而戰，我能做的都做了，我達成了所有的事，我自認是NBA優秀的全球大使。我感覺自己不受尊重，完全不受尊重。」

NBA在聯盟75周年（2021年）選出歷史75大球星（實際有76人），由於包含早年的50人，等於新增的名額只有25席，一些大球星也擠不進去，例如名人堂球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）也落選。霍華毫無疑問是最大的遺珠，5次籃板王、3次年度最佳防守球員，生涯籃板數據聯盟第10。

現在NBA成為互飆三分球的比賽，各隊甚至不願意拿出老將底薪雇用36歲的霍華，一些球迷在網路討論霍華似乎生不逢時，如果身處肌肉籃球的年代，他應該能獲得更高的地位。這次宣布來台灣打球，霍華表示他兌現了自己2013年在台灣的承諾：「我說過會盡一切努力回來的，透過籃球把歡笑和愛帶給大家。」

霍華另外在宣布加盟的影片說：「台灣，我是超人霍華，我現在超級興奮迫不及待來到台灣並且加入桃園雲豹。這是我第三次到台灣，我想快點見到台灣的粉絲還有享用台灣美食，這將會是最美好的時光，我也會替桃園雲豹拿下總冠軍。我想快點見到桃園雲豹的隊友們，張開雙臂給大家大大的擁抱與笑容。」