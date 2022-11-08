曾多次獲得優良教師的屏東某國小前校長，在校長室幫多位女學童擦藥、上下其手，事後遭家長發現，還當眾簽下悔過書，一審依加重強制猥褻罪重判8年6月。二審高雄高分院8日宣判，原審判決並無不妥，仍判8年6月，可上訴。

該名校長有數十年教學經驗，多次獲得縣內特殊優良教師殊榮，作風強勢，任內積極承辦縣內教育活動，風評兩極。

據了解，該名校長還兼任學校的球隊教練，獲悉球隊女童雙腿因練習受傷，把女學生叫進校長室，以協助擦藥為由，不斷來回撫摸女童大腿內側，手部甚至接近下體及臀部，女童當下雖直覺不妥，但也不敢當面拒絕，類似狀況延續近兩周。

女童返家後神情有異，經家人詢問才說出原委，家長氣不過直接衝到學校找校長對質。校長自知理虧，坦言確實行為逾矩，在眾目睽睽下簽下悔過書，但家長仍不願就此私了，直接報警。

屏東地院審理後，合議庭認為涉案校長始終否認犯行且未與被害女童和解，因被害人未滿14歲，且共犯下8個強制猥褻罪，依加重強制猥褻罪重判8年6月。

高雄高分院認為，原審判決並無不妥，駁回上訴，仍判8年6月，全案仍可上訴。

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