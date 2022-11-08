俄烏戰爭爆發後，歐盟能源危機變得更為嚴重，已逐漸侵蝕經濟活動，歐盟委員會經濟事務專員Paolo Gentiloni坦言，歐盟經濟可能在未來幾個月內出現萎縮，本周歐盟財長會議結束後將公布最新經濟預測，屆時可以一窺歐盟經濟的實際情況與未來展望。

綜合外媒報導，Paolo Gentiloni是前義大利總理、外交部長及交通部長，周一在歐盟財長會議上接受媒體訪問，他提到，雖然歷經一個積極的季度，但並不算是正面的消息，歐盟經濟持續放緩，可能在未來幾個月內、冬季左右出現萎縮。

此外，當歐盟執行副主席Valdis Dombrovskis被問到即將發表的經濟預測時，Valdis Dombrovskis表示，「這些數字會突顯經濟放緩與目前高通膨的狀況。」

即使如此，Valdis Dombrovskis認為，由於能源價格已經見頂，通膨數據將會放緩，且央行也採取相關措施進行因應，包括升息等方式，種種做法都是想要降低通膨與通膨帶來的衝擊。

能源危機對歐洲各項產業的造成嚴重衝擊，甚至引發企業出走潮，將業務轉移至生產成本較低的歐洲新興經濟體發展，德意志銀行發布研究報告指出，「大型企業可以轉移陣地，但對中小企業而言，現在的能源環境，將讓公司面臨存亡危機。」