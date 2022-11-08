高雄繼10月21日大立百貨商圈爆發槍案後，不到1個月，今（8）日清晨大寮街頭又傳槍響，釀2人中彈送醫。高雄市長陳其邁今受訪時，表情嚴肅強調，第一時間已掌握相關訊息，並指示警察局長林炎田務必在最短時間破案。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今到鳳農市場時掃街，被問及此事時痛批，高雄槍枝氾濫問題嚴重，民眾對於治安有所疑慮，市府有必要好好解決。

陳其邁今早先到民族、中正路口拜票後，旋即前往三和市場掃街催票，下午接著到內惟黃昏市場，晚上則到瑞豐夜市拜票，陸戰行程滿檔，今在三和市場時有支持者當面高喊「陳其邁你辛苦了」，陳揮一揮手直說「謝謝」。

不過，面對高雄又爆發槍擊案，陳其邁一臉嚴肅回應，今天清晨警察局長林炎田有向他報告這件槍擊案，警方也在第一時間已掌握特定的人車，他並指示務必在最短時間破案，第一時間對外說明，所以現在正在召開記者會，狀況都有全程掌握，進一步情況會跟大家報告。