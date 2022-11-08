「血月」月全食天文奇景將在今（8日）晚上6點16分登場，全程將持續近1.5小時，且從晚上7點02分將同步出現千年罕見的「血月掩天王星」，長達54分鐘，錯過得再等2322年，氣象局也公布全台各地觀賞月全食的機率，以台南到新竹的賞月機會最高。
血月要來了，氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，從傍晚5點至晚上9點月升同時將伴隨月全食發生，月全食從傍晚5點09分開始初虧，月偏食開始，6點16分紅月出現，月球全進入本影，6點59分食甚，月球最深入地影之時，7點42分生光，紅月漸退，一直到晚上8點49分復圓，並且從晚間7點02分至7點56分間，這54分鐘天王星將躲到全食階段的紅月後方再跑出來，是千年一遇的奇景。
氣象局表示，由於天王星相當暗，紅月掩天王星的特殊現象用肉眼幾乎很難看到，建議使用望遠鏡觀測，或看線上直播，透過高倍率望遠鏡欣賞。
氣象局也公布全台各地賞月全食的機率，台南至新竹賞月機會較高，高屏越晚越佳，金門、澎湖、台東觀月條件次佳，桃園、花蓮、馬祖雲量稍多要碰運氣，北北基、宜蘭則是雲量多、容易有短暫雨，只能在雲雨縫中找希望。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。