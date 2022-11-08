「血月」月全食天文奇景將在今（8日）晚上6點16分登場，全程將持續近1.5小時，且從晚上7點02分將同步出現千年罕見的「血月掩天王星」，長達54分鐘，錯過得再等2322年，氣象局也公布全台各地觀賞月全食的機率，以台南到新竹的賞月機會最高。

今晚將可看到「月全食」奇景。（台北市立天文館提供／游念育台北傳真）

血月要來了，氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，從傍晚5點至晚上9點月升同時將伴隨月全食發生，月全食從傍晚5點09分開始初虧，月偏食開始，6點16分紅月出現，月球全進入本影，6點59分食甚，月球最深入地影之時，7點42分生光，紅月漸退，一直到晚上8點49分復圓，並且從晚間7點02分至7點56分間，這54分鐘天王星將躲到全食階段的紅月後方再跑出來，是千年一遇的奇景。

氣象局表示，由於天王星相當暗，紅月掩天王星的特殊現象用肉眼幾乎很難看到，建議使用望遠鏡觀測，或看線上直播，透過高倍率望遠鏡欣賞。

2022年11月8日月全食直播，中央氣象局臺南直播點。（翻攝自臺灣南區氣象中心YouTube）

氣象局也公布全台各地賞月全食的機率，台南至新竹賞月機會較高，高屏越晚越佳，金門、澎湖、台東觀月條件次佳，桃園、花蓮、馬祖雲量稍多要碰運氣，北北基、宜蘭則是雲量多、容易有短暫雨，只能在雲雨縫中找希望。