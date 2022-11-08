林心如和霍建華2016年結婚並生下一女，前幾年夫妻曾被拍在路上吵架，之後兩人一同出席林心如父親的生日宴，霍建華在台上意有所指澄清：「真實的東西就是真的，假的就是假的」，粉碎謠言。今年夫妻倆再度一起現身林爸爸生日宴，兩人雖同台卻沒有站在一起，許多人更對伸手攬的男子身分感到好奇，有一說是林心如弟弟，另有一說指是霍建華的姪子。

林心如與霍建華6年前閃電認戀結婚，兩年前兩人被媒體拍到似乎在街上起口角，但有粉絲緩頰，指夫妻之間小摩擦難免，之後林心如的父親在飯店舉行70歲壽宴，現場眾星雲集，陳美鳳、藍心湄、徐若瑄夫妻都現身，霍建華還獻唱藏有老婆名字的歌曲〈心如刀割〉，用幽默感化解婚姻亮紅燈傳聞。

有網友公開霍建華、林心如最近出席林父壽宴照片。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

去年林心如所製作的《華燈初上》備受好評，久未演戲的霍建華也難得現身客串，可見寵妻情意，夫妻倆還被楊祐寧拍下拍戲呼巴掌的花絮，笑翻網友，可惜今年《華燈初上》在金鐘獎雷聲大、雨點小，入圍多項卻全槓龜，林心如坦言失落，但第一時間也收到老公暖心打氣，傳訊：「再接再厲」，並附上一顆愛心。

有網友猜林心如身邊男子是林心如弟弟。（圖／翻攝自明星八卦播報微博）

本月4日是林心如父親72歲生日，林家人一如往常替林爸爸舉行壽宴，近日有網友秀出當晚照片，可見林心如再度帶了霍建華現身，現場氣氛溫馨融洽，雙方父母還一同上台合影，有人問：「心如旁邊的是？」網友回答：「心如弟弟」，但《東網》報導，該男跟霍建華哥哥霍建元有些相似，因此也有人覺得是霍建華姪子的機率較大，而林心如夫妻所生女兒小海豚依舊神隱，沒在照片中出現。