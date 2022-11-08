「綜藝教母」張小燕2019年獲得金鐘54「終身成就獎」時，邀來母親黃家瑞同台分享喜悅，當時高齡94歲母親的凍齡外貌讓所有人驚呼不已，如今事隔3年，「台語歌王」許富凱在社群分享與張小燕和她的母親合照，96歲絕佳樣貌曝光，立刻掀起網友討論。

許富凱昨(7日)晚在臉書分享與張小燕及小燕姐母親的合照，三代同框的畫面讓人倍感溫馨，他也發文寫下：「立冬，跟長輩聚在一起特別溫暖，很開心見到小燕姐的媽媽，婆婆見到本人真的讓我佩服不已」，強調對方雖然高齡96歲，但氣質依舊優雅，身材也保持得相當好，最後不忘寫下：「謝謝小燕姐，很溫暖又浪漫的一天」，不難看出彼此共同度過美好時光。

對此，網友紛紛留言：「有小燕姐的疼愛真的好幸福」、「好溫馨的合照，富凱好福氣」、「真不愧是師奶殺手，婆婆，媽媽的最愛，好幸福喔」、「可以這樣相聚，你也是有福氣的人，真的很幸福」、「很溫馨的畫面，心中充滿著溫暖」、「96歲了很不容易，還保持的這麼好也很健康」、「能夠陪伴長輩是一件很幸福的事」。

張小燕母親身分其實大有來頭，出身上海名門，是已逝作家張愛玲表妹，被問及母親的抗老秘訣，張小燕先前受訪時表示就是維持每周跳國標舞、打牌，至於自己樂觀個性也是遺傳自母親，表示母親的想法就是「不管在什麼環境，明天又是另一天」。