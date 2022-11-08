賴士葆臉書諷民進黨政府。（摘自賴士葆臉書）

高雄再度發生重大治安事件，歹徒凌晨當街掃射15槍，造成兩人受傷。國民黨立委賴士葆在臉書發文，質問行政院長蘇貞昌不震怒嗎？當然不會！因為顏色相同啦！蘇貞昌為行政雙標做最壞的示範。同樣的，台版柬埔寨事件不只囚人，更造成三死，凸顯治安本質的敗壞已久，卻不見蘇貞昌對治安震怒，選舉期間，綠色優先是嗎？

高雄市大寮區88橋下18日凌晨驚傳槍響，據了解，2輛車停在橋下停等紅燈時，疑似遭一輛不明車輛開槍，當場造成2名男子受傷，一人頭部中彈，一人腿部中彈，現場遺留彈殼研判開15槍。

由於前年高雄舞廳發生殺人命案、台南市發生槍擊案，行政院長蘇貞昌震怒，將高雄市、台南市警局長拔官，賴士葆對高雄今晨又發生重大槍擊案，狠酸蘇貞昌因顏色相同，當然不會震怒。

賴士葆還說，台版柬埔寨事件不只囚人，更造成三死，凸顯治安本質的敗壞已久，政府此時只顧選舉不顧治安，蘇貞昌忙著幫女兒工程案還有幫鄭運鵬畫大餅，卻不見對治安震怒，選舉期間，綠色優先是嗎？

他指出，台版柬埔寨詐騙案徹底打臉蔡英文喊終結黑金贏回正義的口號，過去還可以牽拖柬埔寨治安的敗壞，現在詐騙集團就在台灣公然設集中營，擄押亟需求職民眾凌虐施打，要他們交出存摺帳戶好從事洗錢。被凌虐致死者屍體被棄置日月潭附近多日，被發現時已被動物啃食面目全非的慘狀。

賴士葆說，蔡政府要終結黑金其實尷尬，因為蔡英文過去與黑道有淵源，警政高層被爆與黑道一家親宴飲，現在面對國人關切的求職者被詐騙集團虐死事件，蔡政府低調到不能再低調，到處輔選站台，就是不敢積極回應治安敗壞的窘狀，因為不敢承認執政多年，讓治安仍然很敗壞。

賴士葆指出，法醫說台灣發生這種事太離譜，只有東南亞落後國家才可能發生的事。請問蔡政府謀財害命虐死求職的暴戾之氣充斥，這就是台灣進步的價值嗎？