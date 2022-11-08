座落在太保市東勢寮段、與國立故宮博物院南院僅隔一條道路「嘉義縣微型文創園區」，今年4月與光禹國際(6595)簽約，經過半年的整地規畫，嘉義羊角藝術村第一期昨日正式開工，預計明年春節前開放旅客入園，有望將搭上春節國旅及觀光復甦人潮。

嘉義微型文創園區、嘉義科學園區、國立故宮博物院南院並列嘉義三大投資案，光禹國際在嘉義微型文創園區BOT案中，透過全球獨家全息影像技術，融合主題樂園開發經驗，將嘉義微型文創園區打造成全亞首座Holo Park羊角藝術村、並引進全球頂級野奢Villa酒店，串聯周遭故宮南院、蒜頭糖廠、長榮文苑、朴子藝術公園與水道頭文創聚落，打造嘉義縣最完整的文創區塊鏈結。

嘉義微型文創園區第一期設施規畫，透過裸眼3D全息影像科技，打造光影展演廣場、親水樂園及萌寵動物體驗園區。萌寵動物親子樂園內有如動畫裡走出的的小羊、小鹿、水豚 等萌寵動物，園區植入AR與動物們虛實互動體驗，欣賞全息馬戲團的精彩表演，周邊還有HoloPark可移動式的全息創意餐車，民眾可享有羊角村特有的渡假體驗。

此外，嘉義微型文創園區在第一期設施規畫中，將打造出全台最長的260米高空滑索Zip line，另外，還有森林裡的探險樂園。

光禹國際董事長字維新預估，嘉義微型文創園區年底開放後，將引來兩大波觀光人潮，一為後疫情及春節觀光人潮，另外以故宮南院為主的藝術連展。以故宮南院每年約100萬旅遊團客來訪、明年預計與Holo Park光影藝術展以套票合作方式，雙方共享人口紅利。