竹子用途廣、生長周期短，已然成為極具發展潛力的綠色資材，農委會林務局統籌「新興竹產業發展綱要計畫」，已在去年底由行政院核定，「新興竹產業發展計畫（2022-2025年）」草案亦送行政院審查中。林務局表示，在國際減碳、資源循環趨勢下，竹子成為最符合世界趨勢的資材，透過該計劃，將重新串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。

「新興竹產業發展計畫」在2022-2025年間為「振興」階段，包含建立模組化生產、建立加工剩餘資材回收機制、竹設計人才培育、竹工藝術傳承與創新、研議採伐補償措施等。

林務局今(8)日舉行「新興竹產業發展願景論壇」，農委會邀集原民會、交通部、經濟部、內政部、文化部等執行部會，分享在對於竹產業發展的規劃方向、政策資源或近期成果。

行政院政委張景森表示，自2020年起，行政院期望以竹材切入建築材料與生質燃料等面向振興我國竹產業發展，重新串聯從生產、加工、研發、應用到銷售之整體產業鏈，因此在林務局統籌相關部會的努力下，2021年起形成具國際潮流、環保永續之前瞻性全竹產業計畫。

林務局局長林華慶表示，「新興竹產業發展計畫」中，主要著力的重點在於生產端的原料供應以及竹林更新，目前除了積極投入高效率竹材生產機具的引入外，亦已重新啟動國有林竹林經營，並規劃推動公、私有林竹林經營輔導措施，例如擬定「原住民保留地竹林更新獎勵作業規範」，藉以增加原民保留地禁伐區域之竹林經營誘因，讓竹子更具市場潛力。

林華慶指出，竹子同時兼具碳匯和可再生的2大優勢，除了過去竹編、原竹利用外，現在還能用於建築結構、傢俱建材，竹纖維也能發展成抗高溫、抗扭曲的複合性材料。然而台灣在竹子使用上有幾個痛點，例如山上的竹林無法順利化為竹材，中間牽涉到法規、伐材方式、伐材成本等，以及如何適當加工來讓竹子更具市場潛力。

農委會副主委黃金城表示，現在大家都在討論淨零碳排、碳匯、資源循環等，這些都和竹產業有很大關係，因為竹子每4年就是1個生長周期，無論碳匯、淨零、循環再利用都比森林、木材來得更快。