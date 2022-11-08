阿虎。（中天綜合台）

夏乙薇。（中天綜合台）

陳德烈。（中天綜合台）

中天綜合台《小明星大跟班》明（9日）晚10點播出「入不敷出的生活好難捱！小大月光族互助會」，王嫚萱（湘瑩）坦言：「之前發生的事影響我很大，那段時間我不太敢出門，也不太敢接觸人群，但自己就覺得身上還有存款，夠我過2、3年，就推掉很多工作，直到房租快繳不出來才發現不能再這樣。」Sandy（吳姍儒）一語道破：「更辛苦臉皮就會變厚，夠餓就會拼命賺錢。」王嫚萱聽後認同的說：「其實這些都是自己的問題，現在也覺得很後悔，沒收入還不懂得省吃儉用，後來我從生活、房租開始省，其實1個月省3、4萬是可以的。」

阿虎則因不善理財，背負2百萬的巨額債務：「我是那種左手進右手出，譬如現在沒錢，可是明天上通告現領，你就會覺得那今天錢花完也無所謂，可是這種狀況，你一但沒收入就會崩盤。」而他為了增加收入，選擇投資開店，不料卻演變成財務危機：「我去借了1百萬，但這是有利息的，當下我沒想清楚什麼時候可以攤還，我也知道這樣很快就要還到超過借的錢，我就跟經紀人預支1年的薪水，所以有段時間我來通告都很不快樂，因為我是來還債的。」此話一出，引來吳宗憲無情吐槽：「其實你也不要在乎你不快樂，因為你每次來上通告，觀眾也不太快樂，而且我就是知道你負債，所以你打電話給我，我都沒接。」

夏乙薇變身月光族的原因竟是「戀愛腦」惹得禍：「我以前是戀愛腦，不太花錢在自己身上，可是另一半想要什麼，我都願意幫他做這件事，像前男友想買重機，我拿了10多萬出來給他。」當時她只是模特兒，兼職收入並不穩定，這讓生活壓力雪上加霜：「沒錢找房子住非常困難，我只能住地下室，每天洗冷水澡，出門帶一個大水壺去公園或銀行接水，連彩妝都是用試用品。」但在場來賓聽了都覺得她的行為並不值得同情，夏乙薇則表示已從中學得教訓，不會再犯同樣錯誤。

陳德烈則分享自己的逆轉人生：「我年輕的時候有點好高騖遠，很多機會，自己卻愛挑，經紀公司就覺得你意見這麼多，就讓你『冷靜』一點。」但沒存款的陳德烈，出門仍大手大腳地花錢，直到出了嚴重車禍急需用錢，才有所體悟：「跟朋友過得開心是一時的，真的發生事情只有爸媽會幫助你，我後來跟我爸借錢，我爸跟我聊了以後，我從中獲得成長，覺得每條路都是機會，你不去試，永遠不曉得這是不是你的機會，我也是因為這樣子才覺得要精進自己，喜歡料理就去考證照。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。