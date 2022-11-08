台中市警二分局於轄區內各餐廳、薑母鴨、羊肉爐向饕客們大力宣導「酒後不開車」。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

立冬補冬 饕客酒駕遇臨檢補進國庫裡

時序進入立冬，國人多有「立冬補冬」的習俗，各類薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐店家門庭若市，台中市警二分局為免民眾進補後飲酒駕車，於11月4日晚間起擴大臨檢，連日來已取締酒駕違規共計7件，其中4件依公共危險罪移送法辦，真是食補還沒進補到身體裡，錢就先補進國庫裡。

台灣民間俚語「立冬補冬，補嘴空。」立冬過後，薑母鴨、羊肉爐店門庭若市，台中市警二分局深恐「立冬」節日民眾進補後飲酒駕車，於11月4日晚間起規劃連續五日取締酒後駕車大執法，除了採取封閉式路檢勤務，同時也結合擴大臨檢等專案勤務，並於轄區內各餐廳、薑母鴨、羊肉爐及各重要路口採24小時不間斷小蜜蜂式巡邏，加強取締及勸導酒後駕車案件，防止交通事故案件發生。

11月7日「立冬」當天，台中市第二分局分局長陳家銘也親自帶隊至享譽台中30餘年崇德路薑母鴨老店，向饕客們大力宣導「酒後不開車」，提醒民眾進補薑母鴨等含酒精料理，仍可能超過酒測值，同時也向店家宣導「指定駕駛」、「代客駕車」等措施，發送「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，落實源頭管制，防止酒駕從源頭做起。

陳家銘提醒民眾隨著節氣有進補的習慣，食用含米酒的薑母鴨、羊肉爐等進補食品，找代駕或大眾運輸工具代步最為保險，千萬別貿然自己開車上路，以免發生意外或受罰，如果因為酒駕而吃了頓代價昂貴的薑母鴨更得不償失。

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