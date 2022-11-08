民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左起）、台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、基隆市長候選人蔡適應8日聯合舉行，「每月1200首都通交通月票．北北基桃 我都行」共同政見記者會，推動搭乘大眾交通運輸，減低交通事故。（鄧博仁攝）

九合一選舉倒數，民進黨北北基桃市長候選人8日宣布推動每月1200元的「首都通交通月票」，除雙北捷運外，還納入公共自行車、台鐵、國道客運、機場捷運等運具，適用範圍從雙北擴增至基隆、桃園。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安回應，他很早就提出多元方案和擴大月票的想法，民進黨願意跟拜，表示這是很好的政策。

民進黨上午發布「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見，台北市長候選人陳時中、林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應與會。主張將票價從原先的1280元調降至1200元，適用範圍增加基隆和桃園，並增加台鐵、機捷、公路客運等交通運具，也納入公共自行車。

而月票好處在於，所有運具能用一卡整合，有效達到減少交通流量，解決高速公路塞車問題，同時降低交通事故發生機會，也能整合公車、捷運、公共自行車、台鐵、國道客運等5種運具，達到綠色淨零碳排，預計11月底選舉後就立刻上路。

不過，其實蔣萬安早在6月就曾批評捷運月票1280不夠划算，因此提出公共運輸定期票2.0想法，可能是選擇特定站與站之間，或針對特別線路計算票價，讓更多台北市民通勤有優惠，也可以有更多票價選擇與彈性、提高大眾運輸使用率，並納入共享機車、巴士、YouBike等轉乘優惠，甚至是停車優惠等。

對此，蔣萬安上午參與景美集應廟遶境時接受媒體訪問，他表示，自己很早就提出多元方案和擴大月票的想法，民進黨願意跟拜，表示這是很好的政策。