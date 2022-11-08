民進黨台北市長候選人陳時中爆出「鹹豬手」爭議，使選情增添不少變數。對此，有評論認為，陳時中若在民調封關前掉到第三名，恐成棄保的犧牲品。

國民黨台北市議員徐巧芯6日在臉書PO出一系列照片，直指陳時中10月6日前往低消8萬元的頂級餐廳聚餐，疑在微醺狀況下，對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。對此，陳時中否認有所謂「鹹豬手」，並批評徐巧芯用看圖說故事的方式作人格汙衊，非常不應該。

《TVBS》在1日公布的民調顯示，陳時中支持度超車無黨籍台北市長候選人黃珊珊，落後國民黨台北市長候選人蔣萬安，港媒《中評社》8日評論指出，「鹹豬手」爭議讓陳再度捲入負面輿論，若此事繼續被渲染，陳與黃排名恐再度洗牌，如果陳在民調封關前夕支持度掉到第三名，就有一定的可能性會成為棄保的犧牲品。

另外，根據《美麗島電子報》7日公布的台北市長支持度，蔣萬安以34.3％居冠、陳時中27.7％居次，黃珊珊則為22.4％。

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