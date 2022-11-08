桃園市議員候選人凌濤在臉書發文，秀出桃園市長鄭文燦與經濟黨主席張采明、涉賣假藥的經濟黨負責人周琮棠、333政黨聯盟的領導人周克琦排排站合照。痛批依照民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬團隊的標準，鄭文燦恐怕才是統派教主和賣假藥集團的門神。

綠營猛攻國民黨桃園市長候選人張善政與統促小黨合影，擔任顧問，質疑張善政是門神。凌濤發文說，先前某週刊讀者爆料，指國民黨桃園市長候選人張善政和涉賣假藥的周琮棠的合影，實際上卻是中華戰略協會劉聖賓與張善政合影，根本是烏龍爆料。

凌濤提到，先前民進黨稱鄭文燦與張采明握手是禮貌性合照，這次鄭文燦與周琮棠、周克琦、張采明合照排排站，不會又是「尷尬又不失禮貌的合照了吧。」凌濤說，333政黨聯盟自稱「深藍兼深紅」的第三勢力，是大聲呼喊「中國必須統一」的團體。

凌濤也批，陳時中發言人吳思瑤問，救國團遊行中發現促統、「333」五星旗幟，隊伍中的人是否和台灣站在一起？若依照陳時中、鄭運鵬團隊的標準，鄭文燦恐怕才是統派教主和賣假藥集團的門神。