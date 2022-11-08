台灣海產資源豐富，但若買到不新鮮的海鮮，很容易引起嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒的症狀。對此，食藥署分享挑海鮮的訣竅，其中魚類、蝦子、花枝、小卷、魷魚和螃蟹較容易從外觀來判斷新鮮與否，貝類除了聞看看有無臭味以外，也可以透過互相敲擊來判斷，若聲音清脆的就代表較新鮮，反之則是不新鮮。

食藥署在《食藥好文網》上分享挑海鮮的妙招，在購買生鮮魚類時應注意外觀與外型是否完整，肢體部分有沒有斷落、破損或變黑，新鮮的魚外表有光澤，魚眼也會清澈明亮、鰓顏色鮮紅，魚體僵直不軟爛，且絕不會有腐臭味。

食藥署表示，購買生鮮蝦子的時候，要特別注意蝦頭與蝦身是否緊密接連無鬆脫，新鮮的蝦子的蝦頭會明亮有光澤，蝦身自然捲曲且肉質飽滿有彈性，不會看起來軟爛或變黑，聞起來沒有腥味或氨臭味的蝦子，通常都比較新鮮。

食藥署指出，貝類的海產像是蜆及蛤蜊，挑選時應該要以未開殼、無臭味為佳，活的貝類肉足會露出殼外活動，且出水孔偶爾會噴出小水柱或氣泡，挑選也可取數顆貝類互相敲擊，聲音清脆，表示新鮮度較佳，聲音較悶則較不新鮮。

食藥署說，新鮮的花枝、小卷和魷魚眼睛明亮、外皮鮮豔、身體通透，且觸感光滑細緻，肉質有彈性及光澤，也不會有奇怪的腥臭味。最後是螃蟹，蟹形完整飽滿，蟹腿及蟹鰲硬挺，並與身體牢固連接，蟹殼有光澤，背面呈青色、腹面白色有光澤，且有重實感及活力者為優，新鮮的螃蟹顏色較鮮豔明亮，有蟹香味無刺鼻氨臭味。