美國期中選舉即將於當地時間8日投票，美國克萊蒙特研究大學（ Claremont Graduate University）熟悉美國國內政治和亞洲外交的學者泰德･戈韋爾預測稱，如果共和黨在本次選舉掌握參眾兩院的主導權，國會將傾向於更強硬的對華政策。他還指出，鑑於俄烏衝突爆發而採取的援烏行動，可能將遭到質疑。

泰德･戈韋爾接受日本共同社採訪時表示，共和黨擅長應對通膨、非法移民、犯罪等國民關心的日常生活問題，目前「勢頭正盛」；估計共和黨將在參眾兩院成為多數派。

泰德･戈韋爾認為，若共和黨成為國會多數，國會或許將受到主宰共和黨的前總統川普的「反干預主義」思想影響。他分析，被外界看好將出任眾議院議長的眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）宣稱，援烏預算不能開空白支票，最近還出現過50多名眾議員反對部分援助法案的場面。

談及期中選舉結果對亞洲的外交會有何變化時，泰德･戈韋爾表示，與對俄外交有所不同，一些有望當選的共和黨參議員候選人提出，有限的預算應該用於應對中國，而非中東和歐洲。

泰德･戈韋爾認為，共和黨把持的國會可能將把外交重心轉向亞洲，加強與日本、台灣、韓國、澳洲的合作。

對日關係方面，泰德･戈韋爾評估，美國對日美同盟的重視不會改變。有著長年同盟關係的日美的安全保障是相互關聯的，雙方對於中國國力增長，迎來危險時代有著共同的理解。