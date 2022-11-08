民進黨今在北北基桃共同政見記者會宣布，將推動每月1200元首都通交通月票，適用範圍與運具均增加。對此，國民黨桃園市長候選人張善政競辦表示，樂見各縣市候選人為市民福祉努力，尤其是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，6年來對地方不聞不問，桃園市長鄭文燦更是8年未提出類似政策解決市內外交通、通勤問題，令人不禁反問「為何總到選舉才做事？」

張善政競辦發言人曾俊豪指出，張善政上月才與國民黨基隆市長候選人謝國樑共同出席「照顧通勤族・生活共同圈，台鐵、機捷納入雙北定期票可行性」公聽會。張善政明確表示，桃園人最常使用的機捷、客運與台鐵，至今進入雙北後，就無法享有里程與票價連續計費，呼籲讓上述交通運具務必納入雙北1280，由於基隆也表達高度意願，待順利整合後，桃北北基將平起平坐，實現「MEGA CITY」願景。

曾俊豪提到，鄭文燦執政下，桃園的大眾運輸使用率從2014年的15.6％，到2020年僅剩12.2％，不僅遠低於雙北與基隆的3至4成，更達不到國際一流城市的8成水準，機捷品質下滑、直達車班次減少，導致機捷至今虧損逾34億。

曾俊豪說，桃園每天至少有7萬人搭乘大眾運輸工具往返雙北，若再加入實際開車通勤人數，受惠1280月票的人口會更多，張善政也因此特地赴立院為桃園市民發聲，解決往來雙北通勤上班問題，只可惜鄭運鵬陣營還酸言酸語說，「如果張善政可以留在桃園在地，跟市民報告的話，相信他的政策更容易被市民聽見」。

曾俊豪表示，張善政近期提出多項有感政見，包括桃北北1280月票、成立全台第一個婦幼局、亞洲新矽谷、國際教育桃園2030等，都讓鄉親看到張善政的努力，但每項都被鄭運鵬陣營與桃園市政府批評得一文不值。

曾俊豪強調，如今民進黨4縣市候選人跟進相關政見，相信桃北北基居民，一方面樂見各縣市候選人為市民福祉共同努力，另方面也會感嘆，民進黨中央地方執政多年，手握交通部、立法院等最高權力，卻始終沒拿出具體解決辦法，現在連發布政見都還是「綠能，你不能」，真的是雙標無極限、挑戰人民底線。

曾俊豪感嘆，尤其是鄭運鵬，過往6年多任職立委，手握中央權力卻對地方不聞不問，遇到選舉看到別人提出相關政見，才想起好像該做點事了，鄭文燦更是從未提出類似政策解決市內交通和市外通勤，而幫鄭運鵬站台時，卻又不停說這些年民進黨中央地方合作無間，讓人不禁反問，為何總是到了選舉才要做事？