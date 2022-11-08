疫情趨於平緩，國門大開、民眾恢復正常生活，許多演藝人員也紛紛開唱。將在12月31日起，於台北小巨蛋開唱的蔡依林（Jolin），日前演唱會門票正式開賣，引來黃牛瘋搶，並把一張4900元的票價喊到13萬元，讓民進黨台北市議員許淑華怒批太過囂張，呼籲行政院消費者保護會介入，遏止這種違法行為。

許淑華今（8）日在臉書表示，日前蔡依林演唱會門票開賣，6.6萬張門票在幾分鐘內完售，連釋票也被光速買完，讓不少粉絲扼腕，結果事後被發現大量黃牛販售門票，暴利賺取數十倍的價差，其中有4900元的門票被喊到13萬元，行徑非常誇張。

「搶票轉賣黃牛票越來越囂張，越來越猖獗！」許淑華透露她收到民眾陳情，除了蔡依林演唱會外，韓團「Super Junior」將在11月開唱，先前賣票時同樣被黃牛入侵，一張票炒到10萬元，甚至還被發現黃牛公布票價的時間點，竟比官方還要早。

許淑華提醒民眾不要購買黃牛票，避免遭到詐騙，並呼籲行政院消費者保護會主動介入，遏止違法行為，改善這種黃牛行徑。