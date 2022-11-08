高端疫苗審查疑雲重重，在野黨針對緊急使用授權（EUA）審查過程未公開，且14名專家委員身分保密窮追猛打，中央流行疫情指揮官王必勝稱不公開是為避免專家遭受騷擾與霸凌，並首度透露專家的背景。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安8日直斥，公開透明不是嘴巴上講，別擠牙膏式地公布想公布的部分，此舉沒辦法服眾。

王必勝昨在臉書發文，表示對於外界還有「不知14位專家是否存在」這種質疑感到相當不解，並首度揭露專家組成背景，其中2名教授來自國家衛生研究院、7名教授來自台灣大學、1位來自高雄醫學大學、1位來自三軍總醫院、1名來自雙和醫院、1位是高雄長庚醫院的副教授、1人為陽明交通大學的教授，最後1人則是醫師兼律師。

王必勝強調，中央不會公布專家名單，但14位專家委員以及其中1名召委的背景資料可向外界說明，並強調這15人都是外聘，專家學者願意參與公共事務，以專業協助政府相關施政是值得肯定的事，外界應給予掌聲，而非一再要求公布名單，徒增不必要的騷擾與霸凌，這是主責單位應肩負的責任。

對此，蔣萬安上午赴景美集應廟遶境時受訪直言，公開透明不是嘴巴上講，應付諸實際行動，他要提醒王必勝應公布相關EUA、保護力報告審查的專家名單，且審查過程公開透明，而非擠牙膏式地公布「你想公布的部分」，此舉沒辦法服眾。