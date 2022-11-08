一名女網友日前在餐廳聽見隔壁座位一對情侶的大聲對話，女生說「公公，麵麵燙燙」，男生回應「寶寶乖，公公吹吹」，女生又嫌棄麵都是口水，男生則問「沒吃過我的口水喔」，女生最後羞喊「你壞壞」，女網友在旁聽完對話秒翻白眼；其他網友建議她也喊「老闆，人家也要加麵麵加湯湯，不要加辣辣喔」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前到餐廳吃飯，隔壁坐著一對情侶，女生說「公公，麵麵燙燙」，男生則說「寶寶乖，公公吹吹」，女生繼續說這樣麵條上都是對方的口水，男生說「妳沒吃過我的口水喔」，女生最後說「你好髒喔，壞壞」並一直大聲嘻笑下去。

該網友坐在該對情侶的旁邊聽完該段對話，無奈發文說自己沒有想要聽他們談戀愛，認為公眾場所應該小聲一點，直言「吃個飯也，頓時什麼胃口都沒有了」；其他網友留言「支持你站起來大聲：老闆我的麵麵也好燙燙」、「原來是公公和媳婦」、「輸人不輸陣，大喊：闆闆人家要加湯湯跟麵麵」、「走過去跟他說你們壞壞」。

也有其他網友笑說「你是不是沒另一半所以羨慕眼紅」、「光喂狗糧就飽了」、「這是舌頭抽筋嗎」、「狗糧吃飽了，麵還吃的下嗎」、「你也跟著大聲回：是誰在講那話話，人家聽了好想吐吐哦」、「吃了碗麵叫作寂寞」。