未婚的呂姓男郵差5年前騎機車在台北市街頭，因號誌燈故障致東西向及南北向均呈綠燈，他遭小客車撞擊、腰椎受傷，他擔心因此影響生育能力，經提告求償，台灣高等法院駁回上訴，判決北市交通管制工程處須賠償他勞動力減少等費用共133萬2154元確定。

呂男在2017年3月13日上午騎乘重型機車沿北市安和路2段171巷由東向西方向行駛，在交岔路口時，號誌燈故障，東西向及南北向均呈綠燈，致呂男與路口與沿敦化南路2段快車道南向北方向行駛的自用小客發生碰撞。

呂男說他因此腰椎嚴重傷害，致使他腰背、下肢疼痛、行動困難，已無法如同往常騎乘機車遞送郵件，且腰椎所受之傷勢，造成雙下肢麻、無力之症狀，倘若未妥善治療及復建，恐會影響生育能力，另請求精神慰撫金賠償。

台北地方法院一審及高院二審都認定，事故肇事原因為號誌燈運作異常，號誌燈不具綠燈號誌可直行之安全功能，而北市交通管制工程處在事故發生約20分鐘後經通報始知悉號誌燈異常並前往修繕，堪認其內部對於系爭號誌燈異常並無監控機制。

合議庭認為，北市交通管制工程處對於系爭號誌燈之管理維護欠缺，應負國家賠償責任，判決須賠償呂男腰椎傷害勞動能力減損10％的費用113萬4525元，復健治療及非財產上之損害12萬元，共133萬多元，全案確定。