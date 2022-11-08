雨中站路口、掃市場　蔡其昌：不管颳風下雨都照進度向前走

被問及雨天站路口、市場拜票的感受，蔡其昌表示，一步一腳印最實在，不管颳風下雨都是按照進度持續往前走。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌持續進行路口及市場拜票，8日一早不畏風雨站在霧峰區林森路與四德路口向民眾揮手道早，接著更穿起雨衣到大里區塗城市場沿街拜票，一一向市場攤商打招呼；蔡其昌表示，一步一腳印最實在，不管颳風下雨都是按照進度持續往前走。

立委林靜儀、市議員李天生、林德宇與市議員候選人張芬郁一早就與蔡其昌在霧峰一同站路口，立委邱議瑩、林楚茵也跨縣市到場陪同，站路口結束後，蔡其昌也與立委何欣純及李天生、林德宇、張芬郁等人到塗城市場拜票；雖氣候不佳，雨逐漸下大，一行人仍穿起雨衣走進市場。

被問及雨天站路口、市場拜票的感受，蔡其昌表示，天道酬勤，一步一腳印最實在，把願景說清楚，讓市民知道選蔡其昌台中未來會不一樣，這就是為什麼要握遍每個選民的手、一步一腳印走遍台中每個地方，不管颳風下雨都是按照進度持續往前走。

蔡其昌也說，行車安全第一，有些民眾經過會按喇叭、有些民眾在停紅綠燈時向他揮手，他都很感謝大家對他的支持。

至於近期都在大里霧峰等區站路口、掃市場，接下來有無前往市區的規畫？蔡其昌則表示，市區的市場可能僅剩1個還沒掃，其他都已掃完，台中所有的公有市場他都會努力走到，沒有特別著重的區域。