高雄市大寮區88橋下8日凌晨驚傳槍響，當時2輛車停在橋下停等紅燈起步沒多久後，遭一輛不明車輛開槍，造成1人頸部中彈，1人腿部中彈。根據現場遺留彈殼及彈孔研判各開4槍及11槍，附近工廠鐵門上還可見彈孔，高雄市警察局長林炎田親上火線說明，他說，初步鎖定有3輛車涉案，而傷者部分1人仍在救治，1人說法避重就輕，不過2名被害人都有前科，要抓到人才能釐清犯罪動機和原因。
林園分局於8日凌晨近4時許接獲通報，在大寮區台88下大明街229巷有槍擊案，立即調派快打部隊及成立專案小組，趕到現場為2部自小客車疑遭槍擊，回到附近工廠觀察，鐵門上還留有多處彈孔。
初步了解，嫌犯跟到路口時，先從後方朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頸部中彈，他受傷後車撞到電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客受輕挫傷，嚇到趕緊逃下車；另一輛白色的Toyota Camry也遭開11槍，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，2輛車距離約300公尺遠。
這起槍擊案也讓高雄市警察局長林炎田親上火線說明，他說，初步鎖定有3輛車輛追逐這2輛車，目前1人仍在救治，1人說法避重就輕，不過2名被害人都有前科，因此要抓到人才能釐清犯罪動機和原因。
目前2輛車都宣稱彼此不認識，也都不認識嫌犯，且目的地不同。但到底是何種恩怨讓嫌犯開了15槍，還是要等警方抓到人才能釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。