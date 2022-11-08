槍擊案現場旁工廠還留有孔孔。（洪靖宜攝）

高雄市警察局長林炎田（中）親上火線說明。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區88橋下8日凌晨驚傳槍響，當時2輛車停在橋下停等紅燈起步沒多久後，遭一輛不明車輛開槍，造成1人頸部中彈，1人腿部中彈。根據現場遺留彈殼及彈孔研判各開4槍及11槍，附近工廠鐵門上還可見彈孔，高雄市警察局長林炎田親上火線說明，他說，初步鎖定有3輛車涉案，而傷者部分1人仍在救治，1人說法避重就輕，不過2名被害人都有前科，要抓到人才能釐清犯罪動機和原因。

林園分局於8日凌晨近4時許接獲通報，在大寮區台88下大明街229巷有槍擊案，立即調派快打部隊及成立專案小組，趕到現場為2部自小客車疑遭槍擊，回到附近工廠觀察，鐵門上還留有多處彈孔。

初步了解，嫌犯跟到路口時，先從後方朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頸部中彈，他受傷後車撞到電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客受輕挫傷，嚇到趕緊逃下車；另一輛白色的Toyota Camry也遭開11槍，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，2輛車距離約300公尺遠。

這起槍擊案也讓高雄市警察局長林炎田親上火線說明，他說，初步鎖定有3輛車輛追逐這2輛車，目前1人仍在救治，1人說法避重就輕，不過2名被害人都有前科，因此要抓到人才能釐清犯罪動機和原因。

目前2輛車都宣稱彼此不認識，也都不認識嫌犯，且目的地不同。但到底是何種恩怨讓嫌犯開了15槍，還是要等警方抓到人才能釐清。