在過去，許多人類文化對月食的天文原理一無所知，自然形成了關於月食的神話，包括將其視為厄運或即將發生事件的不祥之兆，而這一次美國期中選舉日恰逢血月月食也是頭一遭。

綜合外媒報導，所謂的「河狸月」（Beaver Moon）指的是秋天第2個滿月，即眾所周知的11月滿月。北美印第安部落之所以稱其為河狸月，是因為河狸在這個時候，正忙著在河上建巢築壩，以準備過冬。將在美國東部標準時間上午6點02分在月食期間達到其最高亮度而往常明亮發光的月亮這次有些不同，今天呈現出紅色，因此又被稱為『河狸血月』（Beaver Blood Moon）

美國太空總署（NASA）表示，對於美民眾來說，河狸血月將在週二清晨時段部分或全部可見，從東部時間 (GMT-5) 凌晨3點左右持續到大約上午6點41分

這意味著僅僅幾個小時後，數百萬人將在美國中期選舉中投票，屆時將選出美國眾議院的所有435名成員，以及33名美國參議員以及許許多多的地方官員。許多關鍵地區的選情都非常接近，民主黨人試圖捍衛他們的多數席位，而共和黨人試圖說服選民他們可以更好地解決該國的緊迫問題。

上一次月全食發生在今年5月。那次月食出現了罕見的「超級花血月」，只有當滿月離地球最近時發生月全食時才會發生這種情況。

除國外消息之外，根據中央氣象局的報導，「血月月全食」天文奇景將在今（8日）晚上6點16分登場，全程將持續近1.5小時，且從晚上7點02分將同步出現千年罕見的「血月掩天王星」，長達54分鐘，錯過得再等2322年，氣象局也公布全台各地觀賞月全食的機率，以台南到新竹的賞月機會最高。