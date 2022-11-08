新北一名人妻外遇高姓男子，數度單獨出遊並合拍親密合照，其丈夫今年意外在妻子手機中看見高男精心剪輯的甜蜜影片，內容還提及願為妻子破戒等，才得知自己戴綠帽，崩潰向高男求償撫慰金。新北地院審結，認為高男侵權屬實，酌情後要賠償20萬為適當。可上訴。

判決書指出，男子阿鶴（化名）主張與妻子育有2子女，而高姓男子明知妻子已婚，卻於去年11月至今年1月間數度與妻子出遊並拍照留念，期間還做出搭肩、牽手、摟腰與親吻等超過友誼界線的行為，認為自己的配偶權遭侵害。

阿鶴表示，去年他於妻子上班時去電未獲回應，改撥打妻子公司電話尋人，但公司同事向他表示妻子休假，妻子事後回撥時，竟稱自己忙著上班，沒留意到電話聲響，因說詞有出入才讓他起疑心。

此外，阿鶴說，今年2月農曆過年期間，他意外在妻子手機中看見數張妻子與高男的親密合照，還有一部自製影片內容提及，「不靠自己努力爭取，即使有緣相遇也是無緣相愛，如果這次要我破戒相信一次緣分，我想告訴妳，我等妳！」等語，讓他認定高男明知妻子已婚，卻仍選擇不倫戀，故依法向高男請求100萬元精神撫慰金。

對此，高男聲稱，自己與女方僅是朋友關係，阿鶴提交作為證據的合照拍攝地點都是觀光景點，並非逾越朋友關係的處所，出遊都是當天來回，沒有在外過夜，強調與女方絕無不當交往。

新北地院審理時，法官勘驗證據，認為畫面中高男與女方的互動明顯超越正常交友分際，也逾越一般社會所能容忍的範圍，高男的說詞難以採信，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判高男要賠償20萬元為適當。可上訴。