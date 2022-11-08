國民黨北市議員徐巧芯6日晚間驚爆民進黨台北市長候選人陳時中與已婚人妻「十指緊扣」照片，昨（7）日再加碼公布當晚47秒親暱影片。藍營酸陳時中「鹹豬手」；綠營群起痛罵「選舉奧步」，陳時中也透露遭拍攝的人妻致電道歉，稱造成困擾。而無黨籍台北市長候選人黃珊珊今再被問及此事，表示這就是活生生的藍綠惡鬥實境秀，女生被拍應該要生氣還要道歉，「還被人家拿出來說嘴。」

黃珊珊今上午前往松山區走訪市場，會前受訪被問及陳時中揭露，遭攝人妻打電話向他致歉，黃珊珊表示，一個單純的事件被這樣操作，女生被拍應該很生氣卻還要道歉，「身為女性我真的覺得很不值得，還被人家拿出來說嘴」，這件事情就回歸藍綠本質，藍綠惡鬥不用搞這種花樣。

黃強調，自己競選團隊策略長翟本喬很早就收到這段爆料影片，但是團隊覺得沒有任何操作必要。而媒體問及身為女性候選人，是否也遇過很熱情的支持者，要怎麼避免不舒服的情況，黃珊珊表示，她已經參選20幾年，這些經驗都很豐富，不太會有人會這樣做，台灣現在選民水準都很高，自己表現大方，民眾就會不好意思，光天化日大概沒有什麼人敢來鹹豬手這種事。

另聯電前董事長曹興誠嗆國民黨籍候選人蔣萬安在矽谷只是打雜律師，接觸不到案件，黃珊珊表示，不知道矽谷的律師是怎樣，但論律師資歷，自己應該離台北市民比較近，矽谷的律師應該離台北比較遠吧？