南瀛天文館公布血月發生的時間。（擷自南瀛天文館官網／程炳璋台南傳真）

台灣8日傍晚5時09分起，將出現3小時40分鐘肉眼可見的月全蝕景觀，今年更有「月掩天王星」的難得天象，需靠高倍數望遠鏡才能觀測，推論下次出現將是4344年，大內區的南瀛天文台以「血海狸月」預告將舉辦月蝕講座與觀測導覽，在網路上已有不少人呼朋引伴參加。

台灣每3年發生1次月全蝕景觀，每次月全蝕發生時，都會有紅色月亮出現，南瀛天文館表示，因地球大氣層折射掉太陽光的藍光，僅有紅光被折射到月球上，古人稱為「血月」。

只要天氣晴朗無雲，全台皆可以肉眼觀測月全蝕景象，8日台灣地區預計17時02分「初虧」，20時49分「復圓」。出現血月的時間是從18時16分的「食既」到19時42分的「生光」。

今年最難得的是月全蝕發生又遮掩天王星，南瀛天文館推論下次在台灣能看見這樣的天象，將是4344年。

因為月掩天王星需靠高倍數望遠鏡觀測，南瀛天文館人員8日將加班到晚間21時舉辦活動，包括月蝕講座、專人星空導覽，現場提供20支望遠鏡與3支高倍數的杜普森天文望遠鏡到戶外供民眾觀月。館內最高倍數的TN-76望遠鏡因無法移動，這次並未提供使用。

許多網友期待看見「紅月掩天王」的難得景象，已在網路上奔相走告參加，打趣稱希望出現怪物。

南瀛天文館以「粉紅心跳」形容血月景觀，民眾現場購物滿200元，還有機會抽獎應景的「粉紅月亮燈」。活動還會在線上直播。

血月月全蝕台灣南瀛天文館天王星