嘉義市東區議員候選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（廖素慧攝）

嘉義市西區議員候選人黃敏修。（廖素慧攝）

嘉義市噴水圓環的選前之夜造勢活動，各陣營拚場強強滾，已是歷次選舉的傳統。（廖素慧攝）

嘉義市長重行選舉，11月26日投票的三合一選舉變成議員及里長的二合一選舉，選委會與各議員候選人陣營開協調會決定，25日照常在中山路噴水圓環舉行選前之夜造勢活動，國民黨、民眾黨及戴寧、顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節等部分無黨籍候選人在中山路南側B區。

民進黨、基進黨、台聯及部分無黨籍議員候選人選在中山路北側A區，唯有民進黨西區議員候選人黃敏修選在南側，成為B區唯一的「綠光」，他說，代表開會的人員考量車隊遶行動線，他不排除再調整分區，若市長候選人李俊俋來助陣，當然與母雞站同一邊。

嘉義市選委會表示，選前之夜於25日晚上6時至10時在噴水圓環及中山路舉行，依警方規畫的維安及交通動線，中山路分A、B區，中間架設拒馬及隔板，民生北路以東、吳鳳北路以西管制車輛進出。

參加選前之夜的各議員候選人最多2輛宣傳車，一律是6噸以下小貨車，大卡車或拖車禁止進入管制區，由選委會製發通行證，憑證進場。

管制區禁放鞭炮、禁止使用電子鞭炮機及空拍機，警消會在現場檢查車輛，一發現有違禁品則依法處理。

此次選舉有40名候選人搶23個議員席次，有24名候選人陣營參加選前之夜造勢活動的協調會，市選委會表示，會通知未出席協調會的候選人，並徵詢是否參加造勢活動的意見。