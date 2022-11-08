季節交替，新冠病毒、流感、副流感、呼吸道融合病毒、腺病毒、鼻病毒以及黴漿菌在環境間流竄，造成病號擠爆基層診所。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

季節交替，感冒病號全都出籠了嗎？基層醫師指出，目前不只是新冠病毒流行，還有流感、副流感、呼吸道融合病毒、腺病毒、鼻病毒以及黴漿菌在環境間流竄，七毒混戰，且傳染力都不弱，造成病號擠爆基層診所；大台中醫師公會理事長魏重耀呼籲民眾，疫苗打好打滿，還要勤洗手、戴口罩、做好手部消毒再摸口鼻。

雖然新冠病毒有流感化、弱化狀況，政府也因此在11月7日起將防疫政策再鬆綁，但基層醫師發現病號不減反增，由於季節交替，多達七種病毒病菌混戰，魏重耀說，現在流行的新冠病毒以BA.5為主，但這一波傳染力強，但發燒症狀較輕微，致死率也降低，症狀較嚴重的是流感病毒，病患會發燒、伴隨肌肉酸痛，而其他病毒病菌也都是呼吸道症狀為主。

魏重耀強調，最近病號爆增，耳鼻喉科、小兒科和家醫科皆然，經常可看到一家三代多口都生病，可能媽媽出去聚個餐回家就被傳染出現症狀，隔一兩天孩子發病，甚至還傳染給阿公阿媽，也有的是班上同學，一個接一個感染，更不乏有些病號先是確診新冠，解隔返校沒多久又感染流感；他也呼籲民眾一定要趕快去接種流感疫苗。

開業小兒科醫師施勝桓表示，七毒混戰狀況已維持二到三周了，病號症狀多以發呼吸道症狀為主，其中呼吸道融合病毒會幼兒的下呼吸道，較易出現支氣管炎、氣喘以及哮喘；腺病毒會高燒不退，流感、副流感則以發燒、流鼻涕為主；他表示，季節交替本來就易感冒，加上防疫政策逐步鬆綁，民眾心態解封，個人防護難免疏忽，才會造成病號爆增。