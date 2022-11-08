陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》奪下金鐘視帝。（陳亞蘭團隊提供）

新作《嘉慶君再遊臺灣》展開募資活動。（陳亞蘭團隊提供）

第57 屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎的陳亞蘭，昨（7日）錄製《命運好好玩》時，製作單位突告知「開場需要再重拍」，讓身為主持人的她備感壓力，直到同為主持人的好友何篤霖在開場白唸到一半出現「我們祝亞蘭生日快樂！」全體工作人員立刻端出蛋糕與鮮花，搭配彩帶拉炮與象徵集資 1 億元數字氣球，陳亞蘭這才知道是製作單位幫她準備的慶生驚喜。

陳亞蘭除了感性謝謝製作團隊的用心，也現場許下三個生日願望：「希望《嘉慶君再遊臺灣》群眾集資成功、希望《嘉慶君再遊臺灣》開拍順利、希望越來越多人加入歌仔戲傳承！」立刻被眾人笑：「怎麼都跟歌仔戲有關啊？」讓陳亞蘭急忙補充：「金鐘後我都沒有時間好好休息，就連生日也只想著 11 月 8 日是《嘉慶君再遊臺灣》集資計畫上線的日子啦！」首次透露在金鐘後以「視帝」身分生活的她，每天醒來行事曆都被節目主持、戲劇拍攝、集資計畫給塞滿，可說是蠟燭三頭燒，至今都未能好好休息。

生長在歌仔戲世家的陳亞蘭從 3 歲登臺開始，以女扮男裝的帥氣英姿迷倒粉絲，演出多部膾炙人口電視歌仔戲，像是：《乞丐與千金》、《紅塵奇英》、《君臣情深》、《天龍傳奇》、《忠孝節義》等劇，已投入超過半輩子人生共同肩負歌仔戲傳承的使命。這次金鐘獎成為首位女視帝後，儘管成功讓不少人更加關注歌仔戲，但陳亞蘭希望將臺灣傳統戲曲發揚光大的目標從未停歇，即使每天都被節目主持、戲劇拍攝、集資計畫的行程弄得蠟燭三頭燒，仍致力推動拍攝融合傳統與創新的《嘉慶君再遊臺灣》讓不分世代的臺灣人都能看見歌仔戲的美。

讓陳亞蘭掛心的《嘉慶君再遊臺灣》群眾集資計畫歷經近半年籌備，今天終於正式上線。相較第一季《嘉慶君遊臺灣》，陳亞蘭賣出三棟房籌措數千萬製作費，為了打造臺灣古裝劇經典，第二季《嘉慶君再遊臺灣》製作規格再升級，預計以 4K 規格呈現動畫特效鏡頭、走遍臺灣南北各地取景拍攝。至於從編劇企劃、演員經紀、音樂美術、現場拍攝、後製剪輯到播映發行等龐大節目製作成本，將分為六階段集資推動，前三階段分別為：600 萬元、1600 萬元、2000 萬元，第四到第六階段隨後釋出，總集資金額目標為 1 億元，同時展現文化傳承絕非靠一己之力，而是必須眾志成城才能永續。