大樂透15連槓，今（8日）頭獎金額上看4.7億，創下今年最高的獎金，對此，易經財經專家陶文特別點名5生肖、3星座，可在吉時拜拜後前往彩券行試手氣，有望成為下一個億萬富翁。

昨（農曆10月14日）晚間6時45分正式進入24節氣的立冬，也是今年最後一個「天赦日」，是補運、轉運的大好時機。根據《ETtoday新聞雲》報導，陶文特別點名生肖屬狗、牛、龍、羊、蛇，以及牡羊、雙魚、射手座的人有偏財運，可在早上巳時（9時至11時）前往正東方的廟宇參拜，祈求玉皇大帝赦免，接著前往所在地正南方彩券行試手氣，有機會中獎。

陶文提醒，前往彩券行時不妨身穿紅色、黃色或是穿金戴銀討個吉利，也能增添好運；若覺得平時不受幸運之神眷顧，也可在中午11時至13時前往正北方的彩券行投注，應能出現大翻轉。

另外，根據《台灣彩券》統計，今年獎號開出最多次數字的熱門號碼為「18」，目前已開出21次；其次為「11」，已開出17次；而特別號則為「03、05、29、36」。至於歷年開出最多次數的數字為「01」，次數高達281次；接著是已開出273次的「08、23」，和開出272次的「02、43」；特別號開出最多次的號碼則為「41」，目前已開出59次。