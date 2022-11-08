呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

水房洗錢用的手機，各綁定越南人頭帳戶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在水房查獲電腦設備、監視器。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方另外在水房查獲簡體字授權合約書，呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄46歲呂姓男子今年初與越南博弈網站合作，替網站賭客們儲值、出金服務，再抽手續費獲利。警方月前接獲情資，鎖定呂男水房，攻堅逮捕水房成員和在外同夥共13名年輕男女，呂男見無法規避查緝，日前主動投案，全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送法辦。警方初步調查，呂男半年經手越南盾2770億4720萬餘元，換算新台幣逾3億元，呂男也借由手續費不法所得逾500萬元。

呂男於今年初與多個越南博弈網站合作，替賭客提供儲值、出金服務，並其中抽取0.3％至0.5％的手續費獲利。為了逃避查緝，看中前金區某間洗髮店，在洗髮店樓上承租套房當作水房，因洗髮店顧客眾多，利用顧客掩飾多人進出的可疑跡象，同時在網路上以「工作輕鬆｣、「月薪保底6萬元｣等條件，招募9男4女，共13名年輕男女替他洗錢。

13名男女分早晚班，24小時替網站提供金流服務，從網站收到賭客越南盾後，除服務賭客儲值、出金外，也將抽成的越南盾購買等值泰達幣，隨即將泰達幣匯至呂男在台灣的電子錢包，呂男再將泰達幣換成等值台幣，來牟取不法所得跟發員工薪水。

高雄市刑事警察大隊科偵隊7月間接獲情資，經多日追查下，9月間中午鎖定呂男水房位置，偕新興分局警力、保安大隊特勤中隊前往3樓攻堅，當時也讓樓下洗髮店正在工作的店員嚇傻，而此時水房的4名成員正在吃午餐，見警方大陣仗攻堅，一時驚慌還將餐點翻倒。

警方逮捕水房成員後，查獲房內電腦主機9組、手機34支、監視器及網路設備1批、帳戶凍結資料1批、現金1萬餘元等犯罪所得及證物，再循線追查下，逮捕其餘9名成員，當呂男得知手下都被逮捕時，見大勢已去無法躲藏，1日向警方投案，全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。

警方透過電腦金流紀錄，初步估計呂男短短半個月內經手金額已逾越南盾2770億4720萬餘元，換算新台幣逾3億元，呂男也藉由手續費不法所得逾500萬元。

此外，當時水房內有查獲簡體字授權合約書，呂男供稱是去年間替大陸博弈網站洗錢，但隨後博弈網站遭到大陸警方強力掃蕩關閉終止合作，於是呂男轉為替越南網站服務，詳細金流仍待警方調查釐清。